Светлана Лобода рассказала о вынужденных ограничениях в питании

По словам Светланы, благодаря маме ей легче соблюдать диету: «Сейчас она уже не пытается подкармливать меня котлетами, понимает, что у меня диета, которую нужно соблюдать,. Мама теперь мне готовит правильную и здоровую пищу, которую мы все едим. А если я уезжаю на концерты или на съемки, дает мне лоточки с собой».

Напомним, 36-летняя Светлана Лобода потеряла сознание на репетиции перед большими сольными концертами в Москве. Певицу экстренно госпитализировали с сильной болью в спине. «Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я — фаталист, а значит все так как должно быть. Я благодарю всех за поддержку и обещаю: мы еще споем», — писала Лобода в микроблоге.