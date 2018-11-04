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Светлана Лобода рассказала о вынужденных ограничениях в питании

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Светланы Лободы

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Певица придерживается строгой диеты из-за проблем с почками

Месяц назад популярная певица Светлана Лобода попала в больницу из-за обструкции почки. Артистка успешно перенесла операцию и даже вернулась к концертной деятельности спустя несколько дней после выписки из больницы. В недавнем разговоре с журналистами Светлана рассказала, что пересмотрела свой рацион питания, чтобы подобные проблемы не возникли вновь. «До болезни я очень мало пила воды – сейчас выпиваю как минимум два с половиной – три литра ежедневно. Это самое главное – ее нужно пить очень много! Также я отказалась от жареного, соленого и перченого. Эти правила теперь нужно соблюдать  до конца жизни. Если мы, конечно, хотим, чтобы этот инцидент не повторился. Потому что камни, когда появляются единожды, имеют свойство вновь появляться. Человек должен садиться на строгую диету и ее придерживаться. Очень надеюсь, что смогу сделать все возможное, чтобы эта проблема меня больше не беспокоила. Мой доктор меня контролирует практически ежедневно», — цитирует Лободу портал Sobesednik.ru.

По словам Светланы, благодаря маме ей легче соблюдать диету: «Сейчас она уже не пытается подкармливать меня котлетами, понимает, что у меня диета, которую нужно соблюдать,. Мама теперь мне готовит правильную и здоровую пищу, которую мы все едим. А если я уезжаю на концерты или на съемки, дает мне лоточки с собой».

Напомним, 36-летняя Светлана Лобода потеряла сознание на репетиции перед большими сольными концертами в Москве. Певицу экстренно госпитализировали с сильной болью в спине. «Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я — фаталист, а значит все так как должно быть. Я благодарю всех за поддержку и обещаю: мы еще споем», — писала Лобода в микроблоге.

Фото: instagram

Текст: Наталья Емельянова

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