Прожившие в браке более 50 лет супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут

О своей утрате сообщил сын умерших Бадди Бейкер из США в социальной сети. Отцу молодого человека было 74 года, а матери -72. Год назад они отметили золотую свадьбу, прожив полвека вместе. Пожилые люди заболели одновременно. Некоторое время они не обращались к врачу. Напомним, признаки коронавируса - одышка, боль в горле и спине, затрудненность дыхания, повышение температуры - должны держаться минимум три дня, чтобы можно было подозревать вирус.

При обращении в больницу у мужчины диагностировали пневмонию, плюс он страдал от хронической астмы. Его госпитализировали, а супругу Эдриан отправили домой на самолечение. Однако вскоре и ее состояние ухудшилось - супруги вдвоем оказались в больнице, где их затем перевели в реанимацию. У обоих подтвердился коронавирус. Врачи не стали обнадеживать родных - ослабленный иммунитет супругов давал о себе знать, их состояние лишь ухудшалось. Близкие согласились с тем, чтобы отключить супругов от аппаратов искусственной вентиляции легких. Сын уверен, что родители не хотели бы мучиться, для них было важным покинуть этот мир вместе.

Пожилые муж и жена умерли с разницей в шесть минут, держась за руки. По словам сына, взрослые дети обязаны уделять сейчас особенно пристальное внимание родителям, ведь они так уязвимы перед опасной коронавирусной инфекцией. Бейкер даже записал видеообращение с личной историей и просьбой соблюдать все положенные меры безопасности, а также личную гигиену.