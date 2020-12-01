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Студентка упала в обморок в свое 22-летие и узнала, что умрет через несколько месяцев

Жительница Великобритании Амани Лиакват упала в обморок в свой 22-й день рождения и узнала, что ей осталось жить всего 18 месяцев, пишет Daily Mirror.

Девушка живет в Лутоне, Бедфордшир. Она училась на магистра и мечтала стать социальным работником, чтобы помогать людям. 29 апреля 2020 года Амани была доставлена в местную больницу после того, как ей стало плохо дома.

Она провела там четыре дня, а затем была переведена в Национальную больницу неврологии и нейрохирургии на Королевской площади в Лондоне для биопсии.

Множество сканирований выявили у студентки рак мозга. Опухоль девушки оказалась неоперабельной, врачи дали ей от 12 до 18 месяцев жизни.

Из-за неэффективности лечения врачи были вынуждены прекратить сеансы химиотерапии. «В ходе обсуждений с ее медицинской командой в Национальной больнице неврологии и нейрохирургии в Лондоне мы решили, что лучшим выходом будет доступ к новому испытательному препарату ONC201», — уточнил отец девушки Хурам Лиакват.

Девушка была вынуждена бросить учебу. «Мы будем продолжать делать все возможное для Амани и молиться, чтобы ей стало лучше», — добавил отец. Родители студентки собирают средства, чтобы оплатить лечение девушки.

Фото: pixabay.com

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