Студентка упала в обморок в свое 22-летие и узнала, что умрет через несколько месяцев
Девушка живет в Лутоне, Бедфордшир. Она училась на магистра и мечтала стать социальным работником, чтобы помогать людям. 29 апреля 2020 года Амани была доставлена в местную больницу после того, как ей стало плохо дома.
Она провела там четыре дня, а затем была переведена в Национальную больницу неврологии и нейрохирургии на Королевской площади в Лондоне для биопсии.
December 1, 2020
Множество сканирований выявили у студентки рак мозга. Опухоль девушки оказалась неоперабельной, врачи дали ей от 12 до 18 месяцев жизни.
Из-за неэффективности лечения врачи были вынуждены прекратить сеансы химиотерапии. «В ходе обсуждений с ее медицинской командой в Национальной больнице неврологии и нейрохирургии в Лондоне мы решили, что лучшим выходом будет доступ к новому испытательному препарату ONC201», — уточнил отец девушки Хурам Лиакват.
Девушка была вынуждена бросить учебу. «Мы будем продолжать делать все возможное для Амани и молиться, чтобы ей стало лучше», — добавил отец. Родители студентки собирают средства, чтобы оплатить лечение девушки.
Фото: pixabay.com
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