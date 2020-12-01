Студентка упала в обморок в свое 22-летие и узнала, что умрет через несколько месяцев

Девушка живет в Лутоне, Бедфордшир. Она училась на магистра и мечтала стать социальным работником, чтобы помогать людям. 29 апреля 2020 года Амани была доставлена в местную больницу после того, как ей стало плохо дома.

Она провела там четыре дня, а затем была переведена в Национальную больницу неврологии и нейрохирургии на Королевской площади в Лондоне для биопсии.