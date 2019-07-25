Стрессы на работе не только ускоряют старение, но даже влияют на гены

Новое исследование, одно из первых в своем роде, показывает, как долгие часы работы, нарушенный сон и постоянный стресс могут нанести биологический урон организму человека, вплоть до уровня их генов, сообщает американское издание The New York Times.

Исследователи из Мичиганского университета проверили ДНК 250 первокурсников-медиков в США. Они взяли образцы слюны, чтобы проверить длину их теломер — защитных колпачков на концах хромосом, которые предотвращают повреждение ДНК — до и после первого года обучения.

Теломеры укорачиваются каждый раз, когда наши клетки размножаются, действуя как своего рода предохранитель на конце ДНК. Как только они становятся слишком короткими, клетки знают, что пора уйти в отставку и самоуничтожиться. Истощение теломер также играет роль в процессе старения и связано со многими возрастными заболеваниями, включая диабет, рак и болезни сердца.

Исследователи заметили, что ДКН первокурсников стареют в 6 раз быстрее, чем это должно быть в норме. Теломеры обычно сжимаются со скоростью около 25 пар оснований ДНК в год, но у первокурсников в среднем наблюдалось снижение более чем на 140 пар оснований.