Стрессы на работе не только ускоряют старение, но даже влияют на гены

Новое исследование, одно из первых в своем роде, показывает, как долгие часы работы, нарушенный сон и постоянный стресс могут нанести биологический урон организму человека, вплоть до уровня их генов, сообщает американское издание The New York Times.
Исследователи из Мичиганского университета проверили ДНК 250 первокурсников-медиков в США. Они взяли образцы слюны, чтобы проверить длину их теломер — защитных колпачков на концах хромосом, которые предотвращают повреждение ДНК — до и после первого года обучения.
Теломеры укорачиваются каждый раз, когда наши клетки размножаются, действуя как своего рода предохранитель на конце ДНК. Как только они становятся слишком короткими, клетки знают, что пора уйти в отставку и самоуничтожиться. Истощение теломер также играет роль в процессе старения и связано со многими возрастными заболеваниями, включая диабет, рак и болезни сердца.
Исследователи заметили, что ДКН первокурсников стареют в 6 раз быстрее, чем это должно быть в норме. Теломеры обычно сжимаются со скоростью около 25 пар оснований ДНК в год, но у первокурсников в среднем наблюдалось снижение более чем на 140 пар оснований.
А те, кто работал в течение более длительных смен, подвергались еще большему риску: усадка теломер неуклонно возрастала с увеличением количества отработанных часов и взлетела для тех, кто работает более 75 часов в неделю, до более 700 базовых пар — то есть в 28 раз быстрее нормы.
Собственно об этом же стоит помнить не только студентам-медикам, но и всем, кто выбрал для себя путь трудоголика, доступного для работы 24/7.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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