Стресс оказался предвестником скорого сердечного приступа

Согласно результатам научной работы, люди, перенесшие сердечный приступ, имели более высокий уровень гормона стресса за месяц до поступления в клинику. При этом они могли иметь другие признаки и факторы скорого инфаркта: нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, высокое кровяное давление, повышенный уровень липидов в крови, генетическую предрасположенность, курение, диабет.

По словам исследователей, уровень кортизола является более серьезным предиктором приступа, чем традиционные факторы риска. Ученые не могут сказать с полной уверенностью, всегда ли высокий кортизол вызывает инфаркт. По их словам, он может быть результатом как внешних, так и внутренних воздействий, например, других заболеваний.

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