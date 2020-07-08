Страшнее коронавируса и чумы: россиянам рассказали, каких вирусов надо бояться на самом деле

Врач добавил, что опаснее коронавируса также и птичий грипп, смертность от которого очень высока и составляет от 35% до 45%. Более того, этот вид гриппа был обнаружен в Подмосковье, из-за чего тогда вынужденно пришлось уничтожить большое количество птицеферм, погибло множество кошек, которым давали куриное мясо. И ношение масок, к сожалению, не поможет защититься от столь серьезной заразы. «Нужно понимать, что угроза колоссальная. И слава Богу, что пошел коронавирус, который показал, что мы вообще беззащитны. Ничего не можем, ничего не умеем», – заявил специалист.

Напомним, что на 8 июля 2020 года, в мире зафиксировано 11 829 602 случая заражения коронавирусом, из них 700 792 – в России. За время пандемии умерло больше полумиллиона человек, выздоровели почти 6,5 миллионов.

Фото: depositphotos

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