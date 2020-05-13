Страдают не только легкие: найдены новые аномальные изменения в организме из-за коронавируса

Подобные аномалии наблюдались у 31% заболевших, их средний возраст – 57 лет, у них наблюдалось сложное течение коронавирусной инфекции, многих из этих пациентов впоследствии подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. В свою очередь, китайские ученые считают, что кишечник может быть одним из источников заражения COVID-19. По словам специалистов, они обнаружили, что в нем вирус активно размножается, хотя пока непонятно, каким образом он проникает туда. Однако это открытие может объяснить, почему в отходах человеческой жизнедеятельности экперты находят множество вирусных частиц.

Фото: depositphotos

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