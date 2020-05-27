Страдающая бесплодием женщина на карантине забеременела тройней без ЭКО

«Я хотела быть матерью, – пояснила Шеннон. – Возможно, по этой причине я стала медсестрой, ведь у представителей этой профессии очень много материнских качеств. Однако стало очевидно, что у меня серьезные проблемы с женским здоровьем». Однако в марте этого года, когда только-только ввели режим карантина, женщина внезапно поняла, что беременна. «Мы были в шаге от ЭКО, потому я не могла поверить, что у нас все получилось само собой. Я сделала тест, потом еще раз повторила, а затем купила еще три. И все они были положительны», – поделилась своей радостью женщина. Однако еще большее удивление будущих родителей ждало на УЗИ, которое они пришли делать на 7-недельном сроке. Тогда выяснилось, что пара ждет не одного, а сразу троих малышей, причем зачали они их естественным способом. Доктора были поражены таким результатом, особенно в свете диагноза, который был в анамнезе у Шеннон. Единственное, что печалит сейчас будущую мать, тот факт, что она узнала о своей беременности в самом начале карантина, который все еще не сняли, именно поэтому у нее нет возможности разделить свою радость с родными и близкими, а также увидеться с друзьями: «Я предпочла не рисковать и полностью самоизолироваться. Я не покидаю дом неделями, исключение – только мои поездки в больницу», — пояснила она.

Фото: pexels, Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!