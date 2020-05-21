Страдавшая от хронического акне девушка рассказала, как ей удалось исцелиться без таблеток и мазей

Из-за упавшей самооценки Лиз стала очень застенчивой, у нее началась настоящая одержимость тем, как она выглядит. К эмоциональной боли добавлялась и боль физическая, ведь воспаления постоянно беспокоили ее, до кожи было неприятно дотрагиваться, так как она все время была раздражена.Дойдя до отчаяния, девушка решила попробовать альтернативный подход в лечении акне. «Я обратилась к китайской медицине и лечению биологически активными добавками на основе трав. И уже спустя несколько недель мою кожу стало не узнать. Затем я оценила, что именно я ем, сколько сплю, как тренируюсь. Все это было необходимо для того, чтобы улучшить кровообращение и снизить уровень стресса», – пояснила она, добавив, что, когда была моложе проходила курс антибиотикотерапии, принимала оральные контрацептивы, но это помогало ненадолго.

Лиз начала вести блог в соцсетях, где рассказывала о своем путешествии к чистой коже, оказывала поддержку людям, оказавшимся наедине с такой же проблемой, и делилась своим мнением о том, как важно при хроническом акне следить за диетой: «Кожа – самый большой орган человека, и на ней отражаются все внутренние неполадки, особенно с пищеварением или иммунитетом. Потому, если традиционные лекарства на вас не работают, попробуйте альтернативный подход, возможно, именно травы и изменение диеты помогут вашей коже исцелиться», – подытожила она.

Фото: Instagram

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