Страдает не только тело: как коронавирус влияет на психику человека

По словам специалиста, после перенесенного коронавируса пессимистические настроения, негативные чувства, тревога стали проявляться даже у заядлых оптимистов, а также отмечалась подавленность.

Среди инфицированных пациентов в больнице Юлия Мохова наблюдала панические атаки, жалобы на проблемы с памятью, на нарастающую к вечеру агрессивность и снижение настроения. «К вечеру у больных нарастают негативные настроения, примерно к 19 часам они достигают своего пика. Люди испытывают раздражительность, у них очень высокий уровень тревоги. На третьи сутки от начала заболевания у тех, кто переносил коронавирус тяжело, появлялись суицидальные наклонности», — рассказала врач «МК в Питере».

Кроме того, Мохова отметила, что степень влияния вируса на психику зависит и от течения болезни: чем сильнее интоксикация и больше степень поражения легких, чем дольше мозг испытывает нехватку кислорода, тем сильнее последствия для психики.

Распознать нарушения самостоятельно тоже возможно, на это указывает заметное ухудшение памяти после болезни, постоянная раздражительность, плохое настроение и депрессия. При обнаружении данных признаков лучше всего обратиться к специалисту. Если болезнь коснулась только когнитивных способностей, надо постепенно тренировать память.

За последние сутки в России зарегистрировано 18 368 случаев заражения коронавирусом, из них 1 229 заболевших приходится на Москву.