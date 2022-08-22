Стоматолог предупредил, что стресс ухудшает состояние зубов

Специалист объяснил, что мозг человека устроен таким образом, что при стрессовых воздействиях он передает нервные импульсы на мышцы, и они начинают активно работать. В результате возникает гипертонус. В стоматологии он чаще всего отражается на жевательной мускулатуре. Все мышцы, которые отвечают за движение челюстей во всех направлениях, при гипертонусе продолжают активно работать не только в дневное, но и в ночное время, когда пациент спит.

«Мышечный гипертонус в ночное время приводит к непроизвольному сжатию зубов и бруксизму, поскольку все защитные механизмы — так называемые проприорецепторы, которые не дают нам сильно сжимать зубы, — в ночное время не так активны. Именно поэтому у пациента во сне может скалываться и ломаться эмаль из-за сильного бруксизма и ночного давления или же стираться зубы. Чаще всего стоматологи сталкиваются именно с такими случаями», — объяснил Опарин.