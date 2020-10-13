Стоматолог не поверил жалобам девушки на боль в челюсти, и теперь у нее нет половины зубов

Устав от невозможности нормально спать, Николь обратилась за помощью и прошла курс лечения от инфекции носовых пазух, но и это не помогло. Тогда она вновь пошла к стоматологу, который сделал еще один рентген и по его результатам удалил коренной зуб для проведения биопсии. Анализ показал, что у нее доброкачественная опухоль в правой части верхней челюсти. Девушка перенесла операцию по ее удалению, во время которой попутно лишилась четырех передних зубов, казалось, что все позади. Ей поставили специальное устройство, закрывшее отверстие в нёбе, что позволило ей есть, пить и говорить, а также заменили зубы. «Только когда я вернулась на контрольную встречу с врачом, узнала, что мне поставили неверный диагноз. Оказалось, что у меня не просто новообразование, а рак слюнной железы. Я была в шоке», – призналась она.

В следующие 30 дней Николь прошла курс лучевой терапии, из-за которой у нее перестал нормально открываться рот. Но и столь агрессивная терапия не помогла ей. Ровно через год доктора заметили, что зубы девушки стали смещаться, что было ненормально, а боль вернулась. Компьютерная томография показала, что рак вернулся. Ей пришлось пройти через новую операцию, во время которой ей удалили твердое и мягкое нёбо и 7 зубов, включая передние. Также она повторно прошла лучевую терапию. Теперь ей требуется помощь логопеда и постоянные тренировки челюсти, чтобы вновь начать нормально говорить и открывать рот. Однако сейчас она уже чувствует себя хорошо.

Фото: Instagram nicolescrookedsmile

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