Стоматолог не поверил жалобам девушки на боль в челюсти, и теперь у нее нет половины зубов
Фото: Instagram nicolescrookedsmile
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, из-за не вовремя оказанной помощи женщина осталась наполовину беззубой. Кардинальные изменения во внешности она пережила после того, как в 2018 году у нее обнаружили редкий рак слюнной железы. В течение нескольких месяцев до этого студентка жаловалась на изнуряющую боль в челюсти, но стоматолог заявил, что не находит никаких проблем, потому он не может ничем ей помочь. Это немного успокоило ее, но проблема никуда не исчезла. Не зная, что делать, она терпела еще полгода, в течение которых все лишь усугубилось – неприятные ощущения распространились на все лицо. «Боль была такой сильной, что я не могла спать. В конце концов после нескольких походов к врачам, рентген показал некоторую потерю костной массы и все», – пояснила она.
Устав от невозможности нормально спать, Николь обратилась за помощью и прошла курс лечения от инфекции носовых пазух, но и это не помогло. Тогда она вновь пошла к стоматологу, который сделал еще один рентген и по его результатам удалил коренной зуб для проведения биопсии. Анализ показал, что у нее доброкачественная опухоль в правой части верхней челюсти. Девушка перенесла операцию по ее удалению, во время которой попутно лишилась четырех передних зубов, казалось, что все позади. Ей поставили специальное устройство, закрывшее отверстие в нёбе, что позволило ей есть, пить и говорить, а также заменили зубы. «Только когда я вернулась на контрольную встречу с врачом, узнала, что мне поставили неверный диагноз. Оказалось, что у меня не просто новообразование, а рак слюнной железы. Я была в шоке», – призналась она.
В следующие 30 дней Николь прошла курс лучевой терапии, из-за которой у нее перестал нормально открываться рот. Но и столь агрессивная терапия не помогла ей. Ровно через год доктора заметили, что зубы девушки стали смещаться, что было ненормально, а боль вернулась. Компьютерная томография показала, что рак вернулся. Ей пришлось пройти через новую операцию, во время которой ей удалили твердое и мягкое нёбо и 7 зубов, включая передние. Также она повторно прошла лучевую терапию. Теперь ей требуется помощь логопеда и постоянные тренировки челюсти, чтобы вновь начать нормально говорить и открывать рот. Однако сейчас она уже чувствует себя хорошо.
Фото: Instagram nicolescrookedsmile
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