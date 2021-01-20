Стоматолог назвала опасными пять популярных народных методов лечения зубов

Еще одним популярным средством снятия боли является прикладывание к больному зубу чеснока или примочек о спиртом или водкой. Кадькалова отметила, что чеснок и спирт способны вызвать ожог слизистой. Так как воспаление нерва, который является причиной зубной боли, - необратимый процесс, помочь такому пациенту в силах только врач. Именно стоматолог удалит разрушенные ткани и промоет канал от инфекции.

Несмотря на то, что от полоскания травами почти нет никакого вреда, остановить воспаление этот метод также не сможет. Раствор не промывает воспаленную ткань под зубными отложениями. «Другое дело - полоскать после профессиональной чистки, тогда заживление ускорится», - подчеркнула Кадькалова.

Комментируя способы отбеливания зубов, врач назвала лимонный сок самым «гуманным» средством по сравнению с другими, которые активно используются россиянами: царапание эмали скорлупой яиц, активированным углем и прочими абразивами. Как пишет издание «Аргументы и факты», врач советует не экспериментировать со своим здоровьем и доверять медикам.