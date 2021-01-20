Стоматолог назвала опасными пять популярных народных методов лечения зубов
По ее словам, заболевания полости рта не проходят сами по себе. Медик прокомментировала народные методы, которыми россияне пытаются лечить зубы. К примеру, люди с зубной болью при воспалительных процессах полоскают рот с содой. Специалист описала опасность данного метода, объяснив, как сода действует на тесто. В случае с человеческим организмом сода дает похожий результат. «Отек увеличится, и мы не знаем, чем это все может закончиться. Абсолютно точно, ничем хорошим», - подчеркнула врач.
Еще одним популярным средством снятия боли является прикладывание к больному зубу чеснока или примочек о спиртом или водкой. Кадькалова отметила, что чеснок и спирт способны вызвать ожог слизистой. Так как воспаление нерва, который является причиной зубной боли, - необратимый процесс, помочь такому пациенту в силах только врач. Именно стоматолог удалит разрушенные ткани и промоет канал от инфекции.
Несмотря на то, что от полоскания травами почти нет никакого вреда, остановить воспаление этот метод также не сможет. Раствор не промывает воспаленную ткань под зубными отложениями. «Другое дело - полоскать после профессиональной чистки, тогда заживление ускорится», - подчеркнула Кадькалова.
Комментируя способы отбеливания зубов, врач назвала лимонный сок самым «гуманным» средством по сравнению с другими, которые активно используются россиянами: царапание эмали скорлупой яиц, активированным углем и прочими абразивами. Как пишет издание «Аргументы и факты», врач советует не экспериментировать со своим здоровьем и доверять медикам.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!