Столетние женщины поделились секретом долгой жизни

Карстен Тормален из Франкфурта долгое время путешествовал по всему миру, чтобы встретиться и поговорить с людьми, которые прожили больше века. 100 лет — не предел, и долгожители из разных стран с удовольствием доказывают это.

Например, 105-летняя Мария Де Леркари из Чили считает, что помочь жить долго могут два фактора: позитивный настрой и ежедневный бокал красного вина. Кроме того, она не отказывает себе в маленьких слабостях — путешествия по Европе и вкусные равиоли в Риме. Однако все это далеко не единственный вариант для тех, кто мечтает однажды задуть на торте свечи в виде внушительной цифры сто.

По словам женщины по имени Лус Торрес, ее официально не существует — путь на гору к деревянной хижине, в которой она живет, настолько крутой, что ни один государственный служащий никогда не брал на себя обязательство выдать ей официальное удостоверение личности. Однако Лус Торрес есть — она родилась в ноябре 1916 года в Эквадоре. Женщина прожила почти 103 года, большую часть из которых работала. По ее мнению, именно тяжелый труд увеличивает долголетие. Конечно, это не значит, что другой жизни у Лус не было — 6 дочерей и 2 сына обеспечили маму множеством внуков и правнуков, количество которых не знает даже она сама.

А вот 106-летняя Кимие Сато знает количество потомков — от 6 дочерей ей досталось 8 внуков и 9 правнуков. Однако женщину интересуют не только домашние заботы: когда ей исполнилось 50 лет, она получила долгожданные водительские права и разъезжала по Японии на своем красном мерседесе вплоть до момента, пока ей не стукнуло 94 года. Теперь ее дневное расписание не включает в себя гонки и выглядит спокойно: завтрак к 8 утра, шоппинг, преподавание в старших классах, уроки рисования и, конечно же, воскресная месса.

105-летняя французская звезда Жизель Касадесус тоже вдохновляется работой — потеряв популярность в 70-ых, она вновь оказалась на пике славы в 1996 году после съемок в киноленте «Мои дни с Маргаритой» с Жераром Депардье. Сейчас она активно снимается и пишет книгу о своей жизни в Париже в той же квартире, в которой родилась в далеком 1914 году.