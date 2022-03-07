Стоит ли перекусывать вечером и ночью, чтобы справиться с бессонницей

Многие люди страдают от бессонницы и мечтают о здоровом и полноценном сне. Эксперт в области питания Кристин Бейли поделилась секретами с Express.co.uk, как питаться перед сном, чтобы высыпаться и чувствовать себя полным сил с утра. Эксперт советует положить конец тяге к ночным перееданиям и прибегнуть к так называемому дисциплинированному питанию. Это значит, что ваш последний прием пищи должен осуществляться в одно и то же время, чтобы избежать излишней распущенности в еде. По мнению диетолога, важно ужинать в определенное время каждый день перед сном, чтобы получить здоровый сон. Кристин сказала: «Многих клиентов я призываю к так называемому ограниченному приему пищи». Врач советует ужинать в 19:00, чтобы за 3-4 часа до сна желудок смог переварить большую часть пищи. Регулярный полезный ужин приведет к нормализации обмена веществ, ускоренному метаболизму и даже к похудению. Также эта привычка подарит вам крепкий сон.