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Стало известно, как на самом деле нужно стирать нижнее белье, чтобы избавиться от бактерий

Эксперт по гигиене доктор Лиза Экерли настоятельно не рекомендует стирать трусики вместе с кухонными полотенцами и прочими вещами общего пользования.

Нет ничего важнее гигиены. С детства нас учат мыть руки перед едой, не совать грязные пальцы в рот, еженедельно менять постельное белье и бросать вещи в стирку после того, как они были единожды надеты. Но эксперт по гигиене доктор Лиза Экерли заявила, что этого мало.

Не стоит забывать и о чистоте нижнего белье, которое, по словам доктора, нельзя стирать меньше чем при 60 градусах, потому что в противном случае большинство бактерий остаются на ткани и могут принести вред вашему организму.

«Не кладите нижнее белье с кухонными полотенцами на короткие стирки при маленькие температурах, так как загрязнения с трусиков могут перекочевать на другие вещи, и вряд ли вы бы этого хотели», — сказала Лиза Экерли британскому изданию HuffPost UK.

В этом мнении ее поддержала иммунолог Дженна Маккиочи, которая подчеркнула, что даже 60 градусов может быть недостаточно для уничтожения всех бактерий. Однако, если нижнее белье не выдержит высоких температур, то достаточно добавить дезинфицирующее средство для стирки в машинку, чтобы избежать различных неприятностей.

«Мы, наверное, слишком много времени тратим на стирку. Никто ведь не упадет в обморок из-за грязного бюстгальтера, футболки или джемпера», — успокаивает Экерли и призывает не сильно беспокоиться из-за подобных вещей, однако все же не игнорировать рекомендации.

Несмотря на то, что строгих правил нет, все же следует стирать джинсы только после 4-5 ношений, бюстгальтер — после 2-3, а пижаму — дважды в неделю, чтобы не накапливать на тканях пот и отмирающий эпидермис, помогая тем самым бактериям плодиться.

«Дрожжи и бактерии размножаются в нейлоне, что может вызвать угревую сыпь, раздражение кожи, мочевые и грибковые инфекции», — также сказала доктор Экерли, напоминания о необходимости споласкивать колготки каждый день.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: kinopoisk.ru

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