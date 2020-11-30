Стероидные кремы на три месяца приковали женщину к постели

Саманта в детстве страдала легкой экземой, чтобы успокоить кожу в 14 лет ей прописали крем со стероидами для местного применения. Из-за того, что состояние кожи постепенно только ухудшалось, врачи назначали Сондер все более сильные кремы.

К 32 годам она практически не могла без них. По прогнозам медиков, Саманте предстояло жить с подобными средствами всю жизнь. Постепенно кожа девушки покраснела и испортилась: на ней появились язвочки. Саманта решила попробовать пожить без специализированного ухода и перестала использовать кремы в июле 2020 года.