Стероидные кремы на три месяца приковали женщину к постели
Саманта в детстве страдала легкой экземой, чтобы успокоить кожу в 14 лет ей прописали крем со стероидами для местного применения. Из-за того, что состояние кожи постепенно только ухудшалось, врачи назначали Сондер все более сильные кремы.
К 32 годам она практически не могла без них. По прогнозам медиков, Саманте предстояло жить с подобными средствами всю жизнь. Постепенно кожа девушки покраснела и испортилась: на ней появились язвочки. Саманта решила попробовать пожить без специализированного ухода и перестала использовать кремы в июле 2020 года.
Woman left bedbound for three months after steroid creams left her skin red raw https://t.co/09IhP75f1L— Daily Mirror (@DailyMirror) November 30, 2020
На ее теле сразу же образовалась сыпь. После небольшого исследования в интернете она поняла, что страдает от отмены местных стероидов (TSW ) — состояния, которое вызывает жжение, покалывание и яркое покраснение.
Девушка следовала «методу без увлажнения», открытому доктором Кенджи Сато из Японии, которая советует «высушить кожу», чтобы она могла заново научиться увлажнять себя. Для этого нужно ограничить прием душа до одного раза в две недели, уменьшить потребление воды до одного литра в день и не пользоваться кремами.
В первый месяц без местных стероидов лицо Саманты резко опухло, пришли бессонница, усталость и депрессия. Последующие три месяца девушка была прикована к постели. О пострадавшей заботились ее 34-летний муж Майк и мать Джеки. Сондер пришлось бросить работу, чтобы сосредоточиться на выздоровлении.
После пяти месяцев лечения симптомы Саманты, наконец, уменьшаются. «Количество людей, страдающих от TSW, по всему миру ошеломляет, — призналась она. — Я положительно отношусь к своему выздоровлению и знаю, что исцеление произойдет. Это длительный процесс, но результат того стоит».
Фото: pexels.com
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