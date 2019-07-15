Старческое слабоумие: найден эффективный способ себя обезопасить без лекарств

Новые исследования доказали, что здоровый образ жизни действительно снижает риск развития деменции на 32% у тех людей, кто имеет высокий генетический риск развития этой болезни, сообщает британское издание Daily Mail.

Ведущий автор исследования доктор Эльзбета Кузьма из Медицинской школы Университета Эксетера заявила, что это исследование стало первой работой, в которой проанализировано, в какой степени вы можете компенсировать свой генетический риск деменции, ведя здоровый образ жизни.

В исследовании, опубликованном в JAMA (еженедельный международный медицинский научный журнал, издаваемый American Medical Association) и представленном на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера 2019 в Лос-Анджелесе, проанализированы данные 196 383 взрослых европейского происхождения в возрасте 60 лет и старше из британского Биобанка.

Исследователи выявили 1769 случаев деменции в течение 8-летнего периода наблюдения.