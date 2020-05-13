Стало известно, при каких условиях откроются летом российские курорты
Однако произойдет это только в том случае, если темпы роста числа зараженных и распространения коронавируса начнут замедляться. Именно такую информацию в эфире телеканала «Россия 24» озвучил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Более того, он отметил, что для внутреннего туризма сложившаяся ситуация – уникальный шанс сделать мощный рывок в развитии, ведь из-за пандемии наши соотечественники будут опасаться летать на дальние расстояния и обратят внимание на российские курорты.
«Сейчас вот эти ограничения действительно приведут к тому, что будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт в стране», — сказал Чернышенко.
Однако для того, чтобы санатории и пансионаты вновь открыли свои двери посетителям, им придется соблюсти несколько условий, среди которых – соблюдение строгого регламента мер безопасности, разработанного Роспотребнадзором, возможность размещать всех туристов исключительно в одноместных номерах (исключение – члены одной семьи), отказ от «шведского стола» при обеспечении питания отдыхающих, генеральная уборка и дезинфекция всех помещений, включая системы вентиляции, после отъезда каждой смены. Кроме того, если пляжи и парки будут закрыты, все отдыхающие должны будут находиться исключительно на территории санаторно-курортного учреждения.
Фото: depositphotos
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