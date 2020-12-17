Стало известно, почему женщины и любители кошек реже и легче болеют коронавирусом

Что же касается владельцев животных, те же Т-клетки запоминают коронавирус, который может быть у кошек, и впоследствии могут среагировать на человеческую инфекцию, тем самым у организма появляется некое подобие защиты. «В России почти 60% семей держат кошек в противовес наиболее пострадавшим от коронавируса странам, где больше людей держат собак. Можно сделать вывод о том, что обладатели кошек просто просто сталкиваются с их коронавирусом … и переносят новый коронавирус легче», – заключил эксперт.

Фото: pixabay

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