Стало известно, почему в России так много молодых пациентов с коронавирусом
В интервью «Российской газете» он заявил, что все объясняется просто: молодые россияне гораздо хуже соблюдают правила изоляции, в то время как люди зрелого возраста подходят к этому вопросу более дисциплинированно.
«Невысокая доля возрастных пациентов в наших больницах — это скорее следствие вовремя принятых мер по ограничению контактов, которые наши пенсионеры выполняют куда более дисциплинированно, чем молодежь», – заявил Семенов.
По мнению вирусолога, Россия вовремя среагировала на распространение коронавируса на территории страны и предприняла адекватные меры по сдерживанию распространения инфекции, в то время как Европа откровенно опоздала. Особенно это касается Италии, где местные жители отличаются крайней общительностью и слишком долго не осознавали всей серьезности ситуации, а потому игнорировали призывы оставаться дома и по возможности ограничить количество контактов.
В заключение Семенов отметил, что уже установлен факт, что больше половины скончавшихся от коронавируса в анемнезе было три и более хронических заболеваний, у четверти – два сопутствующих. Также он отметил, что мужчины болеют тяжелее женщин и среди представителей сильного пола умерших гораздо больше.
Фото: depositphotos
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