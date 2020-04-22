Стало известно, почему в России так много молодых пациентов с коронавирусом

По мнению вирусолога, Россия вовремя среагировала на распространение коронавируса на территории страны и предприняла адекватные меры по сдерживанию распространения инфекции, в то время как Европа откровенно опоздала. Особенно это касается Италии, где местные жители отличаются крайней общительностью и слишком долго не осознавали всей серьезности ситуации, а потому игнорировали призывы оставаться дома и по возможности ограничить количество контактов.

В заключение Семенов отметил, что уже установлен факт, что больше половины скончавшихся от коронавируса в анемнезе было три и более хронических заболеваний, у четверти – два сопутствующих. Также он отметил, что мужчины болеют тяжелее женщин и среди представителей сильного пола умерших гораздо больше.

Фото: depositphotos

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