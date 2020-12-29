Стало известно, почему у перенесших COVID-19 пациентов пропадает или искажается обоняние

Так, по данным американской благотворительной организации AbScent, поддерживающей людей с расстройствами обоняния, многие жалуются на то, что ощущают отвратительный запах мертвечины, тухлой рыбы или серы, а также о «неприятном сладковатом аромате». Врач-терапевт Александр Лаврищев объяснил, что подобное состояние возникает из-за того, что вирус поражает не только ткани легких, но и нервные окончания. Этот патологический процесс возможно остановить не сразу, потому требуется время, чтобы ваше состояние пришло в норму. Но процесс восстановления можно немного ускорить, если правильно стимулировать свои обонятельные рецепторы эфирными маслами.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!