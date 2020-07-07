Стало известно, почему после режима самоизоляции выпадают волосы

Первая из них – перенесенный стресс. Это одна из самых распространенных причин в принципе, которая стала особенно актуальна в период пандемии коронавируса, когда жизнь очень многих людей резко изменилась. Режим самоизоляции, сокращение заработной платы или потеря работы, страх за своих родных и близких неизбежно сказались на организме, даже если вы этого не замечали или не чувствовали. При этом Егорова отметила, что влияние стресса на волосы носит отсроченный эффект – последствия проявляются не сразу, а спустя 2-3 месяца, потому не стоит удивляться тому, что жизнь вроде бы начала налаживаться, а волосы начали вылезать со страшной силой. Чтобы мимизировать потери, стоит сходить на консультацию к врачу-трихологу, который подберет подходящую терапию и средства для домашнего ухода.

Второй по популярности причиной выпадения волос может стать дефицит железа в организме. Основные признаки нехватки этого важного микроэлемента – вялость, сонливость, быстрая утомляемость звон в ушах и как раз потеря шевелюры. Обе эти причины могут быть взаимосвязаны, а могут и нет. Однако уровень железа стоит проверить в любом случае. После восстановления равновесия витаминов и микроэлементов волосы не только перестанут выпадать, но и начнут расти быстрее и станут более густыми.

Фото: freepik

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!