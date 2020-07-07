Стало известно, почему после режима самоизоляции выпадают волосы
В интервью «Пятому каналу» специалист рассказала, что причин выпадения волос на самом деле довольно много, однако, если все началось после отмены карантина, скорее всего, всему виной две основные причины.
Первая из них – перенесенный стресс. Это одна из самых распространенных причин в принципе, которая стала особенно актуальна в период пандемии коронавируса, когда жизнь очень многих людей резко изменилась. Режим самоизоляции, сокращение заработной платы или потеря работы, страх за своих родных и близких неизбежно сказались на организме, даже если вы этого не замечали или не чувствовали. При этом Егорова отметила, что влияние стресса на волосы носит отсроченный эффект – последствия проявляются не сразу, а спустя 2-3 месяца, потому не стоит удивляться тому, что жизнь вроде бы начала налаживаться, а волосы начали вылезать со страшной силой. Чтобы мимизировать потери, стоит сходить на консультацию к врачу-трихологу, который подберет подходящую терапию и средства для домашнего ухода.
Второй по популярности причиной выпадения волос может стать дефицит железа в организме. Основные признаки нехватки этого важного микроэлемента – вялость, сонливость, быстрая утомляемость звон в ушах и как раз потеря шевелюры. Обе эти причины могут быть взаимосвязаны, а могут и нет. Однако уровень железа стоит проверить в любом случае. После восстановления равновесия витаминов и микроэлементов волосы не только перестанут выпадать, но и начнут расти быстрее и станут более густыми.
Фото: freepik
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