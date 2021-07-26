Стало известно, почему «дельта»-штамм коронавируса сложнее лечить

Для более точной диагностики необходима специальная настройка тест-систем. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Определять, "альфа" или "дельта"-штамм у пациента — относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование у больных, хотя бы небольших, но значимых участков, чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли», — сообщил специалист.

По словам Александра Чепурнова, ученые будут работать над диагностикой определенных видов коронавируса. Так как врачам необходимо понимать, с каким именно штаммом вируса они борются, ведь в протоколы лечения вносятся поправки.

«Штамм "дельта" сложнее лечится, потому что для "уханьского" варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологический компонент и скорость развития заболевания», — объяснил Чепурнов.