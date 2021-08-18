Стало известно о «женском» побочном эффекте вакцинации и его причинах

По словам специалиста, данное побочное действие не исключено и возможно, например, если привиться «Спутником», где есть аденовирус, однако вакцина не является первопричиной нарушений цикла.

«Если нормально работает эндокринная система, то задержка может быть на 10 дней или, наоборот, месячные придут раньше на 10 дней, это допустимо во время постановки вакцины. Но на два месяца — это точно не вакцина, а повод для того, чтобы прийти к гинекологу и проверить эндокринную систему, нет ли там нарушений. Вакцина просто показала больную точку, но не вызвала проблему», — рассказала врач 59.RU.

В большинстве своем сбой цикла происходит не после первой дозы, а после полной вакцинации и возникает у девушек до 30 лет.

Нельзя исключать и вероятность того, что менструация пропала из-за беременности, о которой девушка к моменту вакцинации не знала, добавила Ольга Черепанова. Однако это не повод для переживаний, привиться можно даже в первом триместре. В данной ситуации существует только один нюанс: повышение температуры, которую надо сбить, но беременным запрещены нестероидные противовоспалительные препараты.