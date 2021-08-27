Стало известно о заболевании, увеличивающем риск смерти от коронавируса в 3 раза

Пародонтит характеризуется воспалением десен с последующим разрушением тканей, в том числе костной.

По мнению специалистов, запущенная форма пародонтита вызывает так называемый цитокиновый шторм — опасный иммунный ответ. В данном случае в организме человека вырабатывается избыточное количество иммунокомпетентных клеток, которые попадают в легкие, вызывая быстрое ухудшение состояния, напоминающее симптомы сепсиса. Об этом сообщается в «ИноСМИ» со ссылкой на издание Sayidy.

Цитокиновый шторм можно выявить по нескольким симптомам: затрудненное дыхание, прогрессирование до тяжелой пневмонии и даже летальный исход в конечном итоге.