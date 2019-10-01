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Стало известно о простом способе добиться ремиссии диабета 2 типа

Ожирение является одним из самых существенных факторов риска для развития диабета второго типа. Во всем мире от этого заболевания страдает более 400 миллионов человек. Согласно данным нового исследования, потеря веса на хотя бы на 10% сразу после диагностики диабета - самый эффективный способ добиться ремиссии.

Несмотря на то, что диабет 2 типа является хроническим заболевание и приводит к серьезнейшим осложнением, его симптомы можно взять под контроль и практически искоренить.

Специалист Департамента общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи Кембриджа, доктор Хаджира Дамбха-Миллер, рассказала Daily mail, что количество глюкозы в крови можно привести к нормальному уровню путем резкого ограничения калорийности рациона и последующего снижением веса пациента.

Так, диета, состоящая из 700 калорий в день в течение 8 недель вызывает стойкую ремиссию диабета в 9 из 10 диагностированных случаев.

Однако не каждый даже самый здоровый человек может решится на такие кардинальные перемены в рационе питания.

Пытаясь найти компромисс между достаточным потреблением калорий и потребностью в похудении, ученые Кембриджа провели новое исследование, которое показало, что даже относительно скромная, но быстрая потеря веса также эффективна в борьбе с болезнью. Пациенты, теряющие не менее 10% своей массы тела в первые пять лет после постановки диагноза, имеют самые высокие шансы встать на путь восстановления, в том числе облегчить симптомы диабета вплоть до их полного исчезновения.

В этом исследовании принимали участие 867 человек в возрасте от 40 до 69 лет с недавно диагностированным диабетом. Из них 257 человек смогли войти в стадию ремиссии. Те, кто сумел сбросить 10% веса в течение пяти лет с момента диагностики заболевания, в два раза чаще входили в стадию ремиссии по сравнению с теми, кому так и не удалось похудеть. Эти показатели оказались довольно обнадеживающими как для пациентов, так и для специалистов.

Теперь команда кембриджских ученых работает над следующим шагом этого исследования, пытаясь понять, каким образом можно помочь людям с диабетом второго типа не только сбросить, но и удержать желаемый весь как можно дольше, продлевая тем самым ремиссию.

Фото: Vostock-photo

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