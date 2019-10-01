Стало известно о простом способе добиться ремиссии диабета 2 типа

Несмотря на то, что диабет 2 типа является хроническим заболевание и приводит к серьезнейшим осложнением, его симптомы можно взять под контроль и практически искоренить.

Специалист Департамента общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи Кембриджа, доктор Хаджира Дамбха-Миллер, рассказала Daily mail, что количество глюкозы в крови можно привести к нормальному уровню путем резкого ограничения калорийности рациона и последующего снижением веса пациента.

Так, диета, состоящая из 700 калорий в день в течение 8 недель вызывает стойкую ремиссию диабета в 9 из 10 диагностированных случаев.

Однако не каждый даже самый здоровый человек может решится на такие кардинальные перемены в рационе питания.

Пытаясь найти компромисс между достаточным потреблением калорий и потребностью в похудении, ученые Кембриджа провели новое исследование, которое показало, что даже относительно скромная, но быстрая потеря веса также эффективна в борьбе с болезнью. Пациенты, теряющие не менее 10% своей массы тела в первые пять лет после постановки диагноза, имеют самые высокие шансы встать на путь восстановления, в том числе облегчить симптомы диабета вплоть до их полного исчезновения.

В этом исследовании принимали участие 867 человек в возрасте от 40 до 69 лет с недавно диагностированным диабетом. Из них 257 человек смогли войти в стадию ремиссии. Те, кто сумел сбросить 10% веса в течение пяти лет с момента диагностики заболевания, в два раза чаще входили в стадию ремиссии по сравнению с теми, кому так и не удалось похудеть. Эти показатели оказались довольно обнадеживающими как для пациентов, так и для специалистов.

Теперь команда кембриджских ученых работает над следующим шагом этого исследования, пытаясь понять, каким образом можно помочь людям с диабетом второго типа не только сбросить, но и удержать желаемый весь как можно дольше, продлевая тем самым ремиссию.