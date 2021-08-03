Стало известно, насколько эффективна российская вакцина против «дельта»-штамма

«Все существующие и зарегистрированные на территории РФ вакцины эффективны против коронавируса, но требуется несколько больше по сравнению с классическим вариантом вируса количество антител. Тем не менее поствакцинальные антитела обладают нейтрализующим эффектом и весьма эффективно противостоят инфекциям "дельта" и "дельта плюс" вариантам», — добавил Александр Семенов в разговоре с «Интерфакс». Он также отметил, что это относится ко всем зарегистрированным в мире вакцинам.

Кроме того, эксперт считает нецелесообразным менять состав вакцин, поскольку тогда станет необходимо проходить регистрацию препарата и клинические испытания. Вместо этого Александр Семенов призывает быстрее привиться уже существующими вакцинами.