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Стало известно, насколько эффективна российская вакцина против «дельта»-штамма

Эффективность российских вакцин от коронавируса к штаммам «дельта» и «дельта плюс» может незначительно снижаться, но останется на уровне, превышающем 90%. Данную информацию привел руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. По словам специалиста, уровень эффективности постоянно проверяется с помощью тестов на вирус-нейтрализацию с появлением каждого нового изолята коронавируса.
Стало известно, насколько эффективна российская вакцина против «дельта»-штамма

«Все существующие и зарегистрированные на территории РФ вакцины эффективны против коронавируса, но требуется несколько больше по сравнению с классическим вариантом вируса количество антител. Тем не менее поствакцинальные антитела обладают нейтрализующим эффектом и весьма эффективно противостоят инфекциям "дельта" и "дельта плюс" вариантам», — добавил Александр Семенов в разговоре с «Интерфакс». Он также отметил, что это относится ко всем зарегистрированным в мире вакцинам.

Кроме того, эксперт считает нецелесообразным менять состав вакцин, поскольку тогда станет необходимо проходить регистрацию препарата и клинические испытания. Вместо этого Александр Семенов призывает быстрее привиться уже существующими вакцинами.

Фото: freepik.com

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