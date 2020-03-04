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Стало известно, кто меньше всего подвержен заражению коронавирусом

Ученым осталось выяснить причину - почему именно эта категория меньше подвержена атаке опасного вируса.

Лишь в одном проценте случаев (1%) коронавирус поражает детей и подростков. К такому выводу пришли в центре по контролю и профилактике заболеваний КНР, проанализировав истории болезней 70 тысяч инфицированных. Теперь медикам предстоит ответить на вопрос, почему именно. Российские специалисты связывают это с более крепким иммунитетом детей. Ранее мы писали, что в зоне повышенного риска - мужчины старше 60 лет. Жертвами коронавируса чаще становятся именно они, пожилые люди с хроническими заболеваниями.

По информации Роспотребнадзора 4 марта новых случаев коронавирусной инфекции на территории России не зарегистрировано. Общее число заболевших в мире составляет 93083 случаев. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме, около 8 % - в тяжелой.

Тем временем правительство ввело временный запрет на экспорт медицинских одноразовых масок. Он будет действовать до 1 июня.

Фото: vostock-photo

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