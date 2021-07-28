Стало известно, кто из зараженных COVID-19 подвержен риску тромбоза

По его словам, существуют определенные клетки, которые помогают коронавирусу проникнуть и распространиться в организме человека, их называют эндотелий — однослойный пласт клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Так, при поражении клеток эндотелия затрудняется ток крови, так как теряется эластичность внутренней оболочки сосудов. В таком случае возможно возникновение тромбов, о чем человек может и вовсе не подозревать.

Кроме того, в зону риска подают и женщины, принимающие оральные контрацептивы, потому необходимо регулярно сдавать анализы и проверять показатели. А на склонность к повышенному тромбообразованию могут влиять также различные патологии: «COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, у них очень сильно меняется свертываемость крови и погибают они чаще всего от тромботических осложнений».

«Что касается вакцинации от COVID-19, у "Спутника V" в официальных источниках не отмечено риска тромбозов», — заключил Поздняков.