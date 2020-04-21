Стало известно, когда закончится пандемия коронавируса в России — прогноз, увы, неутешительный

Однако Карабиненко отметил, что паника вокруг коронавируса слишком раздута. Конечно, медицина сейчас работает на максимальных оборотах, но ее мощностей должно хватить, чтобы справиться с ситуацией и помочь всем заболевшим. Однако россиянам стоит принять новую реальность: с новой инфекцией не удастся справиться быстро, «если вирус попал в лимфоидную ткань человека, он будет жить там долго», потому не стоит надеяться, что пандемия закончится в ближайшие пару недель.

Фото: pexels

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