Стало известно, когда закончится пандемия коронавируса в России — прогноз, увы, неутешительный
В интервью онлайн-изданию «Известия» эксперт заявил, что новая инфекция «следует тем же законам, что и предыдущие. Но она действительно более агрессивная». И в действительности количество зараженных в нашей стране (да и во всем мире) гораздо выше, чем сообщается в официальных данных. Кроме того, по его словам, пик пандемии еще впереди даже в Москве и Московской области, а регионы по темпам заражения отстают от столицы на 2-3 недели, так что вполне вероятно, что карантинные меры в стране будут продлены.
Однако Карабиненко отметил, что паника вокруг коронавируса слишком раздута. Конечно, медицина сейчас работает на максимальных оборотах, но ее мощностей должно хватить, чтобы справиться с ситуацией и помочь всем заболевшим. Однако россиянам стоит принять новую реальность: с новой инфекцией не удастся справиться быстро, «если вирус попал в лимфоидную ткань человека, он будет жить там долго», потому не стоит надеяться, что пандемия закончится в ближайшие пару недель.
Фото: pexels
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