Стало известно, когда может закончиться пандемия коронавируса и что россиян ждет после нее

Специалисты уверены, что к 20 мая в России ситуация с коронавирусом уже нормализуется, через неделю этот показатель дойдет до 98%, но полностью справиться с ситуацией будет возможно только к 20 июля. Однако, стоит отметить, что в данном прогнозе учитываются только текущие данные, сценарий может кардинально измениться, потому не стоит питать излишние надежды на сей счет. Более того, даже после отмены режима самоизоляции и взятия ситуации под контроль, не стоит надеяться, что жизнь вернется в прежнее русло. Большинство экспертов сходятся во мнении, что нас ждет «новая нормальность», в рамках которой придется жить совершенно по-другому. Например, сохранять социальную дистанцию, выходить из дома не так часто, как того бы хотелось, возможно, продолжать носить маски.

Фото: freepik

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