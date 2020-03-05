Стало известно, как россияне пытаются обезопасить себя от коронавируса

Призывы медиков как можно чаще мыть руки и дезинфицировать подручные предметы в целях профилактики коронавируса не проходят даром. Аналитики подсчитали, что продажи дезинфицирующих средств в ряде аптек и интернет-магазинов возросли за последние два месяца в разы. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Население скупает антисептические гели и дезинфицирующие салфетки. Например, популярный интернет-магазин сообщил о том, что продажи мыла и антисептиков в феврале выросли более чем на 150% по сравнению с январем. Рост продаж зафиксировали и другие онлайн-магазины, сетевые супермаркеты и аптеки.

Не только сами россияне заботятся о мерах личной безопасности. Их принимают и медицинские учреждения. Больницы в разных регионах России скупают противочумные комплекты и медицинские маски. Напомним, специальное распоряжение правительства запрещает вывозить из страны медицинские маски и ряд других медицинских изделий из-за коронавируса. Постановление будет действовать как минимум до 1 июня.

По состоянию на 5 марта в России подтвержден новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Инфицированный госпитализирован, его заболевание протекает в легкой форме.