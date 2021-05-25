Стало известно, как россиян обманывают в аптеках

«Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств. Понятно, что фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом», — сказал Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.

Не стоит доверять продавцу больше, чем лечащему врачу, иначе можно не только сильно потратиться, но и получить серьезные проблемы со здоровьем. По словам специалиста, в интересах пациента — брать то, что доктор прописал.

Вместе с тем существуют исключения — препараты-дженерики, которые имеют тот же самый химический состав, что и в нужном вам лекарстве. «Чтобы их найти, пациент должен до похода в аптеку залезть в интернет и посмотреть химическое название действующего вещества нужного лекарства. Если по составу и по стране производства все совпало, то можно покупать», — заключил Алексей Хухрев.