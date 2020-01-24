Стало известно, как предотвратить метастазы на последних стадиях рака

Ученые из Бельгии выяснили, что есть соединение, которое отвечает за накопление липидов и агрессивность раковых клеток. Об этом сообщает MedicalXpress.

Два процесса взаимно усиливают друг друга. Липиды способствуют увеличению энергии, что помогает раковым клеткам идти в рост. Если научиться подавлять соединение TGF-beta2, то это уменьшит способность опухолей к росту. А значит позволит избежать возникновения метастазов.

Также исследователи называют некий препарат против ожирения, который проходит клинические исследования, как средство, которое может быть эффективно против рака.

Как правило, метастазы появляются на третьей и четвертой стадии рака и зачастую сигнализируют о безуспешности лечения. Таким образом, если ученые достигнут результата, то можно будет говорить о предотвращении смертельных стадий рака.