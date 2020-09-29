Стало известно, как перевести сахарный диабет в стадию ремиссии

Специалисты считают, что важнее всего людям, страдающим от диабета, в первую очередь снизить вес. Доказано, что потеря 15 лишних килограммов в разы увеличивает продолжительность и качество жизни. В свою очередь, чтобы похудеть, нужно изменить свой образ жизни и питание. В рационе должно стать больше овощей и фруктов с низким гликемическим индексом, а также цельнозерновых продуктов, так как благодаря им удается держать под контролем уровень сахара в крови. В то же время стоит исключить всю «мусорную» еду – чипсы, фастфуд, жареное, газированные напитки. Закрепить результаты диеты поможет умеренная физическая нагрузка, которая делает организм более чувствительным к инсулину, что помогает снизить потребность в нем и останавливает развитие диабета.

Фото: freepik

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