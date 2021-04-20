Стало известно, как отличаются признаки сердечного приступа у мужчин и женщин

Инфаркт случается, когда из-за сужения коронарной артерии сердечная мышца перестает в достаточной мере получать кислород из крови. Из-за этого нарушается ее работа, что впоследствии грозит летальным исходом.

Для того чтобы определить, что у вас начинается сердечный приступ, важно знать симптоматику. У мужчин и женщин она отличается. Однако именно у представительниц прекрасного пола риск смерти от инфаркта выше. Вероятность появления болезни у дам может возникнуть примерно через 10 лет после менопаузы, до этого сердце женщин находится под защитой полового гормона эстрогена.