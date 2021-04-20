Стало известно, как отличаются признаки сердечного приступа у мужчин и женщин
Инфаркт случается, когда из-за сужения коронарной артерии сердечная мышца перестает в достаточной мере получать кислород из крови. Из-за этого нарушается ее работа, что впоследствии грозит летальным исходом.
Для того чтобы определить, что у вас начинается сердечный приступ, важно знать симптоматику. У мужчин и женщин она отличается. Однако именно у представительниц прекрасного пола риск смерти от инфаркта выше. Вероятность появления болезни у дам может возникнуть примерно через 10 лет после менопаузы, до этого сердце женщин находится под защитой полового гормона эстрогена.
У обоих полов инфаркт вызван закупоркой коронарных сосудов. Но у мужчин он вызывается тромбом — сгустком крови, а у женщин в основном причиной становятся спазмы коронарных сосудов, поэтому тяжело заранее диагностировать предрасположенность к недугу.
Издание German Medical Journal поделилось «мужскими» симптомами болезни. Причинами для беспокойства считаются:
Продолжительная боль в груди (более 5 минут), которая отдает в руки и верхнюю часть живота;
Ощущение тяжести в груди, будто на вас лежит весомый груз;
Жжение в области груди;
Одышка;
Тошнота или рвота;
Чувство страха и холодный пот;
Бледный цвет кожи.
Специалисты не упустили и признаки, которые чаще бывают у женщин. Их диагностика затруднена слабой интенсивностью. Но следует обратить внимание на следующие беспокойства:
Тесно в груди;
Боль в верхней части живота, напоминающая пищевое расстройство;
Тянущее ощущение в мышцах рук;
Повышенная потливость;
Боль в спине;
Необъяснимая усталость;
Головокружение и тошнота;
Депрессивное состояние;
Если человек обнаружил эти симптомы, сразу же должен позвонить в скорую помощь.
Фото: freepik.com
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