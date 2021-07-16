Стало известно, как коронавирус влияет на когнитивные функции человека

По словам специалиста, ковид оказывает влияние и во время болезни, и после клинического излечения. Под его воздействием чаще всего наблюдаются когнитивные нарушения, например ухудшение памяти и снижение интеллектуальных функций. На их восстановление потребуется порядка 4-8 месяцев, а может и больше.

С проблемами с памятью и интеллектуальными способностями сталкиваются и молодые, и пожилые люди. «Пожилые люди изначально имеют когнитивные нарушения — снижение памяти, интеллекта. После перенесенной ковид-инфекции мы зачастую видим значительное снижение, когда ранее пациенты, которые могли себя обслуживать, после болезни становятся беспомощными и дементными. Молодые также получают осложнения. Мы проанализировали пациентов, которые обратились в нашу амбулаторную службу. Самый большой процент среди обратившихся — 5,4% — это именно когнитивные нарушения», — сказала Яна Мохначева.