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Стало известно, как коронавирус влияет на когнитивные функции человека

По данным оперативного штаба, за последние сутки зарегистрировано 25 704 новых случая заражения коронавирусом в России, из них 5 382 заболевших приходится на Москву. В результате болезни под угрозой оказывается не только физическое здоровье человека, но и на психическое. «Ковид бьет не только по легким, вызывая пневмонию, но и оказывает серьезное влияние на психику человека», — сообщила главный врач психиатрической больницы № 3 в Новосибирске Яна Мохначева.
Стало известно, как коронавирус влияет на когнитивные функции человека

По словам специалиста, ковид оказывает влияние и во время болезни, и после клинического излечения. Под его воздействием чаще всего наблюдаются когнитивные нарушения, например ухудшение памяти и снижение интеллектуальных функций. На их восстановление потребуется порядка 4-8 месяцев, а может и больше.

С проблемами с памятью и интеллектуальными способностями сталкиваются и молодые, и пожилые люди. «Пожилые люди изначально имеют когнитивные нарушения — снижение памяти, интеллекта. После перенесенной ковид-инфекции мы зачастую видим значительное снижение, когда ранее пациенты, которые могли себя обслуживать, после болезни становятся беспомощными и дементными. Молодые также получают осложнения. Мы проанализировали пациентов, которые обратились в нашу амбулаторную службу. Самый большой процент среди обратившихся — 5,4% — это именно когнитивные нарушения», — сказала Яна Мохначева.

Фото: freepik.com

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