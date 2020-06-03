Стало известно, имеет ли смысл носить защитные маски на улице

При этом Лурье не стал отрицать, что при большом скоплении народа и в общественном транспорте, где трудно соблюдать социальную дистанцию, носить маску все же нужно. «Мы знаем, что маски предотвращают распространение инфекции… – пояснил он. – Но это актуально, когда есть близкий контакт — в закрытых помещениях, классах, лифтах, при работе с больными». Также эксперт подчеркнул, что длительное ношение маски безвредно, ведь воздух в ней фильтруется, стоит только менять ее не реже, чем раз в 2-3 часа. Самый большой вред, который она может нанести при правильном использовании – это психологический дискомфорт, ведь нельзя отрицать, что они раздражают. «Есть дискомфорт. Он не связан со здоровьем, а с настроением и самочувствием... Есть баланс между тем, насколько это важно и насколько это мешает. Если в жару на улице это сильно мешает, а реальной опасности вокруг нет, то тогда можно действительно маски отменять. Если это не причиняет дискомфорта, а реальная опасность существует, то нужно носить», – считает врач.

Фото: pexels

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