Стало известно, что ждет россиян после отмены режима самоизоляции

По его словам, к 30 апреля пройдут два срока по 14 дней, то есть два расширенных инуцбационных периода коронавируса, и станет понятно, насколько эффективна выбранная руководством страны система мер противодействия инфекции. Принимать решение об отмене самоизоляции или ее продлении принимать будут не ученые, а политики, опираясь на данные о том, как развивается экономическая, политическая и эпидемиологическая ситуация в комплексе. Однако в случае продолжающегося роста числа заболевших карантин может быть продлен и даже еще сильнее ужесточен.

Альштейн, опираясь на свои знания и опыт, пояснил, что окончательно можно будет заявить, что победа над коронавирусом будет одержана только после того, как пройдет 14 дней после того момента, как выздоровеет последний заболевший, но назначать конкретную дату окончания эпидемии не стоит – нужно просто работать.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!