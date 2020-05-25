Стало известно, что стало с 5-летней девочкой, которая с рождения жила в московском роддоме
История девочки, которая с рождения и до 5 лет проживала в московской клинике «Мать и дитя», получившая широкую огласку в декабре 2019 года, завершилась благополучно. В материале «Медузы» рассказывалось о том, что в 2014 году родившуюся недоношенной малышку мать оставила в роддоме, потому что считала, что ее жизни угрожает опасность. Медперсонал сообщил, что девочка быстро восстановилась и спустя несколько месяцев была готова к выписке домой, однако мать не торопилась ее забирать, предпочитая оплачивать дочери одноместную палату и услуги нянь. В марте 2019 года перинатальный центр выписал девочку и отказался брать деньги с родителей, требуя, чтобы они забрали ребенка домой.
В начале февраля 2020 года суд рассмотрел заявление органов опеки и ограничил родителей в правах и взыскал с каждого из них алименты в размере 25% от дохода. В удовлетворении апелляции им было отказано. В начале апреля, по словам Ярославской, девочке нашли замещающую семью, которая забрала ее из перинатального центра, и сейчас ее судьба складывается хорошо. Все документы и прочие формальности будут оформлены после завершения пандемии коронавируса. «Девочка не находится в этом центре, у нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке. Большего сказать не могу, я за этой девочкой слежу, но есть определенные этические моменты, о которых я не могу говорить по просьбе всех участников процесса», — приводит слова Ярославской «РИА Новости».
Фото: depositphotos
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