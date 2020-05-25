Стало известно, что стало с 5-летней девочкой, которая с рождения жила в московском роддоме

В начале февраля 2020 года суд рассмотрел заявление органов опеки и ограничил родителей в правах и взыскал с каждого из них алименты в размере 25% от дохода. В удовлетворении апелляции им было отказано. В начале апреля, по словам Ярославской, девочке нашли замещающую семью, которая забрала ее из перинатального центра, и сейчас ее судьба складывается хорошо. Все документы и прочие формальности будут оформлены после завершения пандемии коронавируса. «Девочка не находится в этом центре, у нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке. Большего сказать не могу, я за этой девочкой слежу, но есть определенные этические моменты, о которых я не могу говорить по просьбе всех участников процесса», — приводит слова Ярославской «РИА Новости».

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!