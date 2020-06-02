Стали известны главные условия возвращения россиян к нормальной жизни

Напомним, что 30 мая 2020 года в Министерстве здравоохранения России зарегистрирован первый препарат против коронавирусной инфекции «Авифавир», разработанный японской фармакологической компанией, утверждающей, что у нового лекарства очень высокая эффективность в лечении заболевания. По заявлению производителя, это препарат прямого противовирусного действия. Согласно данным на 2 июня 2020 года, в мире зарегистрировано более 6 миллионов зараженных COVID-19, из них в России – 423 741 человек, за последние сутки – 8863 человека.

Фото: depositphotos

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