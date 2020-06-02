Стали известны главные условия возвращения россиян к нормальной жизни
Как передает «РИА Новости», министр здравоохранения принял участие в онлайн-конгрессе «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний», прошедшей в пресс-центре МИА «Россия сегодня», где и ответил на вопрос, вернется ли жизнь россиян в привычное русло. «Наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией. Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернемся в наше привычное русло», – безапелляционно заявил он.
Напомним, что 30 мая 2020 года в Министерстве здравоохранения России зарегистрирован первый препарат против коронавирусной инфекции «Авифавир», разработанный японской фармакологической компанией, утверждающей, что у нового лекарства очень высокая эффективность в лечении заболевания. По заявлению производителя, это препарат прямого противовирусного действия. Согласно данным на 2 июня 2020 года, в мире зарегистрировано более 6 миллионов зараженных COVID-19, из них в России – 423 741 человек, за последние сутки – 8863 человека.
Фото: depositphotos
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