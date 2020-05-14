Стала известна причина высокой смертности от коронавируса
Эксперты, чьи выводы опубликованы в научном журнале Frontiers in Public Health, отметили, что при попадании вируса в организм один из из его белков проникает в клетки альвеол легких, и это, в свою очередь, вызывает неконтролируемую, очень мощную ответную реакцию иммунных клеток в очаге воспаления. То есть из-за вируса наш иммунитет буквально атакует наши легкие, и в особенно тяжелых случаях подобная реакция вызывает их поражение, а также септический шок и последующее повреждение других внутренних органов.
В своем исследовании ученые опирались в том числе и на статистические данные, согласно которым, у 67,3% больных, у которых коронавирусная инфекция протекала по тяжелому сценарию, страдали от быстро развивающегося респираторного дистресс-синдрома (крайне тяжелое проявление дыхательной недостаточности, сопровождающееся отеком легких, нарушением дыхания и гипоксией), у 29% зараженных выявлены серьезные поражения почек и печени, а у 23,1% зафиксировано поражение сердца.
Ранее ученые сообщали, что коронавирус вызывает комплексное поражение организма и обостряет не одно заболевание, а «целый букет», что делает его уникальным, так как ранее специалисты никогда не видели столь необычного развития вирусной инфекции. По данным на утро 14 мая 2020 года, в России было выявлено 252 245 зараженных, из них за последние сутки – 9974 человека. Количество выздоровевших достигло отметки 53 530 человек, 2305 умерло.
Фото: depositphotos
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