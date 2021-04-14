Стала известна причина постоянного голода у человека — и это не глисты

Британские ученые в известном издании Nuture Metabolism опубликовали результаты своих многолетних исследований. Согласно полученным ими данным, на возникновение чувства голода непосредственное влияние оказывают скачки сахара в крови, а вовсе не количество приемов пищи. Так что порой очень хочется есть не из-за слабой силы воли — и это хорошая новость. Скачки уровня сахара можно контролировать при помощи питания — это тоже прекрасно, но чтобы побороть всепоглощающий голод, придется изменить рацион (а это уже не столь радужная перспектива для некоторых гурманов).

Специалисты подчеркнули: «В среднем люди со скачками сахара в крови употребляют на 312 килокалорий больше по сравнению с теми, кто с этой проблемой не сталкивается. И за один год такой пациент может прибавить в весе на девять килограммов». Также, по словам диетологов, у человека с подобными резкими колебаниями глюкозы перерывы между приемами пищи короче — сильный голод появляется в качестве естественной реакции организма на падение уровня сахара в крови, из-за чего за год он может прибавить в среднем 9 килограммов. Кроме того, в ходе исследования ученые отметили, что влиянию сахара сильнее подвержены мужчины, а не женщины.