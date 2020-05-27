Стала известна главная причина возникновения осложнений при коронавирусе

Ранее исследователи уже доказали, что одно из осложнений COVID-19 – негативное влияние на когнитивную способность, потеря концентрации, рассеянность и будто бы туман в мыслях. А теперь выяснилось, что у людей с деменцией и другими дегенеративным заболеваниями мозга риск заболеть именно тяжелой формой коронавирусной инфекции в разы выше. Косвенно это открытие доказывает, что риску развития болезни Альцгеймера подвержены далеко не все люди преклонного возраста. Больше на нее влияют именно генетические особенности, из-за которых одни люди могут оставаться активными и в трезвом уме до глубокой старости, а у других после 50 лет появляется рассеянность, ухудшается память, а в тяжелых случаях полностью утрачивается когнитивная способность.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!