Сразу два диагноза: 15-летняя девушка падает в обмороки и засыпает в неожиданных местах

Джордан Кумер из Индианы падает в обморок всякий раз, когда испытывает сильные, как правило, положительные эмоции. Например, смеется. В этот момент ее поражает паралич мышц - подросток без сил падает на пол. Врачи говорят, что у девушки катаплексия вследствие осложнения нарколепсии. Она может рухнуть на землю спустя тридцать секунд после того, как начала смеяться. Девушка находится при этом в сознании, но не может контролировать тело.

В результате нарколепсии Джордан теряет мышечный тонус и засыпает в самых неожиданных местах (где бы она не находилась). Проблемы начались в 2016 году, когда Джордан стала замечать за собой приступы сонливости и вялость. Ей постоянно хотелось спать.

Девушка признается, что болезнь внесла коррективы в ее жизнь. Она хочет многого достичь, но пока не может в полной мере думать об учебе и карьере, старается ограничить общение с друзьями. Сейчас для нее главное - в полной мере принять свою болезнь и научиться с ней жить, пишет Daily Mail.

Врачи рекомендуют Джордан устраивать себе 20-минутный отдых каждые два часа. Точная причина нарколепсии неизвестна: это может быть реакция организма на сильный стресс, период полового созревания, перенесенную вирусную инфекцию. К слову, диагноз нарколепсия девушке поставили только спустя девять месяцев после появления первых симптомов.