Спящая красавица: девушка засыпала в самых неожиданных местах по 16 раз за день, пока не нашла неожиданное решение

24-летняя Белл Хатт из Амстердама (Нидерланды) страдает редким заболеванием мозга — нарколепсией, однако она не сдается и везет максимально активный образ жизни, рассказывает британское издание Daily Mail.

Нарколепсия была диагностирована у Белл в возрасте 17 лет, после того как инъекция вакцины против свиного гриппа спровоцировала у нее чувство внезапной усталости, изнеможения и засыпания в классе.

Нарколепсия — это редкое заболевание мозга, вызванное отсутствием в мозге химического вещества под названием «орексин», которое регулирует бодрствование.

Это вызывает приступы сна, когда человек внезапно засыпает, паралич сна, усталость и галлюцинации, и считается, что он вызван инфекцией, психологическим стрессом или гормональными изменениями.

По мере того как состояние мисс Хатт становилось все хуже и хуже, у нее появлялись «очень страшные» галлюцинации, аудио, визуальные и даже физические. Это приводило ее в ужас, и порой она уже не могла отличить реальность от сна или галлюцинации.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, лекарства от нарколепсии не существует, но сонливостью можно управлять, устраивая дремоту в течение дня.