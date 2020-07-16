Спустя полгода после последней операции девочка-«Бэтмен» наконец увидела папу
О радостном событии Кэрол Сантос сообщила на их с дочкой совместной странице в социальной сети Instagram. «Мы дома! Спустя 6 месяцев <после приезда в Краснодар — прим. ред.> нашелся единственный вариант вылета из Москвы в Нью-Йорк. Мы провели в дороге 36 часов, очень устали, но ужасно счастливы. Особенно Луна, наконец, увидевшая папу», — написала она в своем посте.
Также женщина призналась, что они с дочкой страдают от джетлага — спят днем и мучаются ночью, но постепенно справляются с этой проблемой. По ее словам, нахождение дома, в кругу родных и любимых людей, станет для них с Луной отличным отдыхом перед следующим этапом операции по «снятию маски Бэтмена». Кэрол написала, что во Флориде сейчас очень неспокойная обстановка из-за коронавируса, но они принимают все необходимые меры защиты и обещают беречься.
Напомним, что Луна, больше известная как девочка-«Бэтмен», впервые приехала на лечение в Россию в конце сентября 2019 года, где краснодарские врачи сделали ей первую процедуру фотодинамической терапии, цель которой — постепенное избавление от невуса. Вторая встреча малышки с врачами состоялась в марте 2020 года. Планировалось, что реабилитация девочки будет проходить дома, но вмешался коронавирус, из-за которого рейс в Америку был отменен, и Кэрол с Луной остались Краснодаре на целых полгода.
Фото: Instagram luna.love.hope
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