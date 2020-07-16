Спустя полгода после последней операции девочка-«Бэтмен» наконец увидела папу

Напомним, что Луна, больше известная как девочка-«Бэтмен», впервые приехала на лечение в Россию в конце сентября 2019 года, где краснодарские врачи сделали ей первую процедуру фотодинамической терапии, цель которой — постепенное избавление от невуса. Вторая встреча малышки с врачами состоялась в марте 2020 года. Планировалось, что реабилитация девочки будет проходить дома, но вмешался коронавирус, из-за которого рейс в Америку был отменен, и Кэрол с Луной остались Краснодаре на целых полгода.

Фото: Instagram luna.love.hope

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