Способы потерять шанс на выздоровление: как нельзя лечить онкологические заболевания

Таким положением пользуются недобросовестные клиники и врачи. Но многие люди и сами от отчаяния рады становиться жертвами обмана, чтобы услышать заветный позитивный прогноз, пишет «Газета.ru».

Между тем член-корреспондент РАН рекомендует стараться сохранять адекватность восприятия. Иначе чревато попасть не только под влияние нечестных специалистов, но и мошенников в лицах гадалок, шаманов, энерготерапевтов, производителей БАДов и экспертов в области народной медицины.

«Самая большая опасность в данном случае заключается не в том, что люди отдают им свои деньги, а в том, что они могут потерять драгоценное время. Злокачественные опухоли могут протекать стремительно, после обнаружения новообразования лечение нужно начинать немедленно, даже если мы говорим о последних стадиях, это позволит в каких-то случаях победить болезнь, в каких-то значительно продлить срок и улучшить качество жизни. К сожалению, рак нельзя победить ни отварами, ни примочками, ни изменением образа питания», — заключил Михаил Давыдов.