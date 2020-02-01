Спортивный топ, мини-юбка и пушистые наушники: Наташа Королева побывала на сеансе криотерапии

46-летняя Наташа Королева с подругой отправились в санаторий, и теперь певица в своем блоге ведет едва ли не прямой репортаж с различных оздоровительных процедур. Так, накануне Наташа побывала на сеансе криотерапии. Спортивный топ, мини-юбка, пушистые наушники и меховые варежки — в Instagram Stories певица продемонстрировала стильный «оздоровительный» аутфит.