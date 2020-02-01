Спортивный топ, мини-юбка и пушистые наушники: Наташа Королева побывала на сеансе криотерапии
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Наташи Королевой
Певица отдыхает в санатории.
46-летняя Наташа Королева с подругой отправились в санаторий, и теперь певица в своем блоге ведет едва ли не прямой репортаж с различных оздоровительных процедур. Так, накануне Наташа побывала на сеансе криотерапии. Спортивный топ, мини-юбка, пушистые наушники и меховые варежки — в Instagram Stories певица продемонстрировала стильный «оздоровительный» аутфит.
Кроме того, Наташа и ее подруга посещают бассейн, занимаются скандинавской ходьбой.
А еще делают грязевые обертывания.
А вы бы рискнули посетить сеанс криотерапии?
Фото и видео: Instagram
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